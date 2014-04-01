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Алла Эккерман назначена главой "Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга"
Сегодня, 14:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Алла Эккерман назначена главой "Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга"

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Она приступила к обязанностям уже с сегодняшнего дня.

У СПб ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" сменился директор. На должность 1 апреля назначили Аллу Эккерман. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Также она продолжит работать в должности директора СПб ГБУ "ГУИОН".

"Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" являются подведомством КИО. Оно распоряжается государственным имуществом города, заключает сделки в отношении домов из реестра объектов культурного наследия. 

Алла Эккерман в 1996 году окончила Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по специальности "Юриспруденция". С 2013 года работает в исполнительных органах власти. В 2004 году была награждена медалью в память 300-летия Петербурга. 

Фото: сайт СПб ГБУ "ГУИОН"

Теги: имущество петербурга, назначение, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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