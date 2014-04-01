Алла Эккерман назначена главой "Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга"

Она приступила к обязанностям уже с сегодняшнего дня.

У СПб ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" сменился директор. На должность 1 апреля назначили Аллу Эккерман. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Также она продолжит работать в должности директора СПб ГБУ "ГУИОН".

"Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" являются подведомством КИО. Оно распоряжается государственным имуществом города, заключает сделки в отношении домов из реестра объектов культурного наследия.

Алла Эккерман в 1996 году окончила Ленинградский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по специальности "Юриспруденция". С 2013 года работает в исполнительных органах власти. В 2004 году была награждена медалью в память 300-летия Петербурга.

Фото: сайт СПб ГБУ "ГУИОН"