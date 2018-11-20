На проспекте Науки столкнулись маршрутка и внедорожник "БМВ"

Авария затруднила движение общественного транспорта.

В Калининском районе Петербурга днем 31 января произошла авария. Около здания 11 по проспекту Науки столкнулись маршрутный автобус и внедорожник "БМВ X5". Об этом сообщает наш мобильный корреспондент.

Автомобилисты предупреждают, что ДТП спровоцировало транспортный затор. На данный момент представители полиции и эвакуатор смогли отогнать машины участников дорожного конфликта к обочине, но трамваи на участке все еще не могут проехать. Автомобилисты способны свободно продвигаться по проезжей части.

Напомним, что в ЖК "Кремлевские звезды" рабочий упал в шахту лифта.

Фото и видео: Piter.tv