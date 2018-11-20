В ЖК "Кремлевские звезды" рабочий упал в шахту лифта

Мигрант госпитализирован. Он лежит в реанимации.

В Московском районе Петербурга рабочего госпитализировали со строительной площадки элитного комплекса "Кремлевские звезды". Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении НИИ имени Джанелидзе. Как отмечают очевидцы событий, мужчина упал в шахту лифта.

Инцидент произошел днем 30 января по адресу Типанова, 25. Коллеги по работе сразу же вызвали скорую помощь. Установлено, что пациент является гражданином Молдовы 1967-го года рождения.

Напомним, что в Петергофе прохожие обнаружили в сугробе отравленную девушку.

Фото: Piter.tv