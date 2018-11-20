В Петергофе прохожие обнаружили в сугробе отравленную девушку

Местная жительница не приходила в сознание и после приезда медиков.

В Петродворцовом районе Петербурга местные жители утром 30 января нашли в сугробе замерзшую девушку. Они вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пациентку в НИИ имени Джанелидзе.

Позже врачи установили, что у пациентки - токсикологическое отравление. Сейчас петербурженка находится в состоянии средней степени тяжести. К моменту приезда врачей девушка была без сознания. Она до сих пор не пришла в себя.

В ситуации разбираются правоохранительные органы. По их данным, пациентка поступила в больницу от дома 12 корпус 3 по улице Шахматова, расположенной в Петергофе.

Напомним, что гибель рабочего на стройке ЖК "Пригородный" суд оценил в условный срок.

Фото: Piter.tv