Гибель рабочего на стройке ЖК "Пригородный" суд оценил в условный срок

Должностное лицо условно отсидит два года за несоблюдение требований безопасности на стройплощадке.

В Петербурге на два года условно осудили руководителя строительной площадки, на которой скончался рабочий. Трагедия произошла во время уборки территории. Сверху на мужчину упали строительные материалы. Кирпичи пробили голову пострадавшему. Он погиб на месте. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Согласно материалам дела, стало известно о том, что на участке ЖК "Пригородный" в Каменке на высоте 25 этажа рабочие занимались затаркой кирпичей. Внизу еще один сотрудник убирал мусор, не заботясь о технике безопасности. В результате в отношении должностных ответственных лиц возбуждено уголовное дело а нарушений требований при ведении строительно-монтажных работ и небрежность в обеспечении надлежащего выполнения обязанностей.

Фигурант расследования не признал вину. Однако, ему дали условное наказание и равнозначный испытательный срок.

Напомним, что Евгений Ким уходит с поста главы Госстройнадзора Петербурга.

Фото: Piter.tv