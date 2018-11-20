Евгений Ким уходит с поста главы Госстройнадзора Петербурга

По обоюдному согласию чиновник расстается с местом работы.

Глава Госстройнадзора по Петербургу покидает пост. Об уходе Евгения Кима с должности сообщила пресс-служба ведомства. По информации от сотрудников организации, экс-начальник подписал заявление по обоюдному желанию.

Напомним, что недавно в офис организации приходили проверяющие от ФСБ. Представителей закона интересовали кабинеты руководителя и его заместителя. Также изучалась документация начальника выдачи соглашений. Однако, как отмечает Ким, данная ситуация никак не повлияла на решение его ухода.

Это реальная обычная ротация кадров и формирование новой команды, и я это понимаю прокомментировал ситуацию спикер

На данный момент сведения о новом преемнике не разглашаются. Будущее место работы Кима также неизвестно.

Фото: Piter.tv