Сотрудники ФСБ проводят обыски в Госстройнадзоре по улице Зодчего Росси

Представители ФСБ проводят обыски в здании Госстройнадзора и экспертизы в Санкт-Петербурге. Днем 24 января оперативники вошли в офис учреждения, расположенного по улице Зодчего Росси.
Отметим, что по данным "Петербургского дневника", силовиков интересовали кабинет руководителя Евгения Кима, его заместителя Елены Чеготовой, а также главы по выдаче разрешений Арсения Волкова.
Напомним, что в настоящее время сам Евгений Ким находится на заседании Правительства.
Ранее Piter.tv писал о том, что фонд имущества увеличил городской бюджет на 55 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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