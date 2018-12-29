Сотрудники ФСБ проводят обыски в Госстройнадзоре по улице Зодчего Росси

лава инстанции не в курсе, зачем к нему в офис пожаловали оперативники.

Представители ФСБ проводят обыски в здании Госстройнадзора и экспертизы в Санкт-Петербурге. Днем 24 января оперативники вошли в офис учреждения, расположенного по улице Зодчего Росси.

Отметим, что по данным "Петербургского дневника", силовиков интересовали кабинет руководителя Евгения Кима, его заместителя Елены Чеготовой, а также главы по выдаче разрешений Арсения Волкова.

Напомним, что в настоящее время сам Евгений Ким находится на заседании Правительства.

Ранее Piter.tv писал о том, что фонд имущества увеличил городской бюджет на 55 млн рублей.

Фото: Piter.tv