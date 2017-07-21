Фонд имущества увеличил городской бюджет на 55 млн рублей

Рост казны произошел за счет продажи и аренды городских помещений.

Петербургский фонд имущества продал на торгах городского имущества на 55,3 миллиона рублей. Именно на такую сумму теперь пополнился бюджет Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным экспертов, частникам продали четыре квартиры в жилом доме на берегу Сухого пруда. Здание является памятником регионального значения. Также в руки предпринимателей ушли квартиры в Калининском морском госпитале по Старо-петергофскому проспекту. В ближайшие два года новый владелец обязуется отремонтировать помещения.

Также у объектов напротив Ломоносовского сада, по Можайской улице появится новый арендатор. Город сдал дом архитектора Ланге по улице Декабристов, а также здание около Новой Голландии.

Напомним, что в Покровской больнице прощла закладка памятника образа блокадницы.

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