В Покровской больнице проходит закладка памятника образа блокадницы

Ветераны и организаторы проекта показали, как будет выглядеть скульптура ленинградской блокадницы после установки.

В Покровской больнице продемонстрировали макет памятника образу блокадницы. Торжественное мероприятие на территории медицинского учреждения посвящено закладке фундамента архитектурной композиции. Напомним, что идея создать подобный проект поступила от руководства учреждения два года назад. К год празднования 75-летнего юбилея освобождения Ленинграда от блокады скульптура будет возведена.

Известно, что "блокадница" разместится на территории больницы по Большому проспекту В.О., 85. Согласно утвержденному плану, открытие должно состояться к 9 мая.

На закладку будущего культурного достояния приглашены ветераны и блокадники города, а также сотрудники и руководящий состав больницы.

Напомним, что на набережной Мойки военная техника готовится к репетиции парада.

Фото и видео: Piter.tv