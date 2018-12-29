На набережной Мойки военная техника готовится к репетиции парада

На выходных в городе пройдет парад в честь 75-летней годовщины снятия блокады Ленинграда.

На выходных в Петербурге отметят 75-летнюю годовщину снятия блокады Ленинграда, но подготовка в городе уже идет полным ходом. Так очевидцы сообщили Piter.TV, что утром на набережной реки Мойки стоит военная техника, намечается репетиция.

Утром 24 января прохожие увидели огромное количество военной техники на набережной реки Мойки. Очевидцы предполагают, что на данный момент полным ходом идет полготовка к репетиции.

Блокада Ленинграда длилась 972 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее на Piter.TV: В Музее "Дорога жизни" рассказали о планах в год 75-летия снятия блокады.

Фото и видео: Piter.TV