В Петербурге почтили память физика Жореса Алфёрова в преддверии его 95-летия

Состоялось возложение цветов к могиле выдающегося учёного.

В Санкт-Петербурге состоялось возложение цветов к могиле выдающегося учёного Жореса Алфёрова в преддверии 95-летия со дня его рождения. Об этом сообщает петербургское отделение Российской академии наук (РАН).

Памятное событие прошло в посёлке Комарово, где Жорес Иванович Алфёров провёл значительную часть своей жизни.

Почтить память учёного, лауреата Нобелевской премии, собрались его коллеги и ученики из Физико-технического института имени Иоффе РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, где он возглавлял базовый факультет, и Санкт-Петербургского академического университета имени Ж. И. Алфёрова, основанного по его инициативе в 2002 году.

Жорес Алфёров за свою жизнь написал более 500 научных работ и разработал 50 изобретений.

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