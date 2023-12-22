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В Петербурге почтили память Собчака
Сегодня, 14:25
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В Петербурге почтили память Собчака

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К могиле бывшего градоначальника возложили цветы.

Сегодня, 19 февраля, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры почтили память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

К могиле градоначальника возложили цветы. В церемонии принял участие глава Северной столицы Александр Беглов.

Анатолий Собчак ушел из жизни 23 года назад, 19 февраля 2000 года, во время поездки в Калининград. Он был в командировке.

Как отметил Александр Беглов, мэр Анатолий Александрович запомнился как один из наиболее ярких и масштабных политиков новой России. 

Мы всегда будем помнить Анатолия Александровича как честного и открытого человека, соратники которого сегодня определяют курс страны.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что Собчак потеряла 15 млн из-за "голой вечеринки" Ивлеевой.

Фото: Pexels

Теги: анатолий собчак, почтили память собчака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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