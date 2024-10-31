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Мемориальный кабинет Анатолия Собчака появится в Мариинском дворце
Сегодня, 14:56
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Мемориальный кабинет Анатолия Собчака появится в Мариинском дворце

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Фотографии, документы и памятные предметы будут искать в архивах.

Бывший кабинет первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака в Мариинском дворце в Петербурге станет мемориальным. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский. 

По информации "Фонтанки", предметы для экспозиции в настоящее время не подобраны. Фотографии, документы и памятные предметы будут искать в архивах. 

Ранее мы сообщали о том, что в петербургской Филармонии имени Шостаковича 19 февраля прошел концерт памяти Анатолия Собчака. С речью также выступил президент Владимир Путин.

Фото: Piter.TV 

Теги: анатолий собчак, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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