Мемориальный кабинет Анатолия Собчака появится в Мариинском дворце

Фотографии, документы и памятные предметы будут искать в архивах.

Бывший кабинет первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака в Мариинском дворце в Петербурге станет мемориальным. Об этом заявил спикер городского парламента Александр Бельский.

По информации "Фонтанки", предметы для экспозиции в настоящее время не подобраны. Фотографии, документы и памятные предметы будут искать в архивах.

Ранее мы сообщали о том, что в петербургской Филармонии имени Шостаковича 19 февраля прошел концерт памяти Анатолия Собчака. С речью также выступил президент Владимир Путин.

Фото: Piter.TV