В Петербурге состоялся концерт памяти Анатолия Собчака

Владимир Путин выступил с речью о политике.

В петербургской Филармонии им. Шостаковича состоялся концерт памяти Анатолия Собчака. Первый мэр Санкт-Петербурга скончался 25 лет назад. С речью после концерта выступил Президент России Владимир Путин.

Глава страны вспомнил времена, когда он был еще студентом у профессора Собчака, в университетские годы. Он отметил, что Анатолий Александрович был на пике своей всесоюзной и всенародной известности, когда вступил в должность мэра Северной столицы.

Кроме того, Путин отметил, что Собчак стал народным депутатом СССР и заявил о себе на всю страну как о "блестящем ораторе и просветителе". Помимо прочего, Президент отметил вклад политика в развитие культурной столицы России.

Собчак был инициатором возвращения городу его исторического имени и сделал всё возможное, чтобы вернулось не просто название, но и слава Санкт-Петербурга. Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу, и вложил в его развитие свой талант, интеллект и кипучую энергию. Владимир Путин, Президент России

Ранее мы писали, что Путин посетил петербургское предприятие по производству беспилотников.

Скриншот из видео: Кремль