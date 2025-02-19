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Путин почтил память Собчака

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Президент принял участие в соответствующих памятных мероприятиях.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом заранее проинформировал журналистов ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сегодня Путин будет вспоминать Собчака в связи с этой годовщиной и примет участие в соответствующих памятных мероприятиях.

Путин и Собчак сотрудничали в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы.

 Ранее Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество жителям Курской области.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: анатолий собчак, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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