По словам главы государства, жителям региона будут выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить выплаты утратившим имущество жителям Курской области. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, жителям региона будут выплачивать по 65 тысяч рублей ежемесячно. Он подчеркнул, что выплаты будут производиться до полного освобождения Курской области от украинских формирований.

Прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК.

Видео: kremlin.ru