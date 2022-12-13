Делегация из Петербурга возложила цветы к мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы"

Александр Беглов возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, который командовал 62-й армией.

В Волгоград приехала делегация из Петербурга, которую возглавил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Чиновники возложили цветы мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Члены делегации побывали в зале Воинской Славы, который находится на площади героев. Петербургские чиновники возложили цветы к Вечному огню. У него весь год несут службу солдаты 46-й отдельной стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона.

Кроме того, градоначальник города на Неве возложил цветы к могиле маршала Василия Чуйкова, который командовал 62-й армией. Его военнослужащие особенно отличились в дни обороны Сталинграда. Маршал просил, чтобы его похоронили рядом с солдатами.

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Фото: Piter.tv