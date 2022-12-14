В честь дня рождения Петра Великого в Петропавловском соборе состоялась церемония возложения цветов

К важной и памятной дате в библиотеках и музеях города подготовили просветительские мероприятия.

Сегодня, 9 июня, по случаю дня рождения основателя Петербурга Петра Великого состоялась церемония возложения цветов в Петропавловском соборе. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Петр I появился на свет 351 год назад. Отметим, что к важной и памятной дате в библиотеках и музеях города подготовили просветительские мероприятия. К примеру, возобновила работу выставка "30 картин из жизни Петра Великого", которая проходила в прошлом году на Марсовом поле. Сейчас проект получится увидеть в историческом парке "Россия – Моя история".

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга