Массовая эвакуация коснулась и больницы Петра Великого

Из здания вывели медперсонал и больных.

Днем 31 января Петербург охватила волна массовых эвакуаций. Экстренные сообщения стали поступать из разных районов города. Сотрудники спецслужб сегодня работали и в больнице Петра Великого на Пискаревском проспекте, 47. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, из здания вывели весь медперсонал и пациентов. По предварительной информации, сотрудники экстренных служб ищут в больнице взрывчатые вещества.

Ранее мы писали, что массовые эвакуации в городе вдохновили петербуржцев на творчество.

Видео: Piter.TV