На Тамбасова водитель пытался скрыться от погони, но попал в ДТП

Сейчас горе-гонщик госпитализирован.

В Красносельском районе Петербурга вечером 30 января автомобильная погоня завершилась аварией. На улице Тамбасова,24 водитель "Лады Гранта" не справился с управлением. Мужчина получил повреждения. Медики скорой помощи доставили его в больницу с травмами средней степени тяжести.

Очевидцы событий рассказывают, что жертва лежала на проезжей части, но его ноги оставались в машине. Петербуржцы также отмечают, что водитель пытался скрыться от погони, которую устроила дорожная полиция. По предположению петербуржцев, шофер управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Со стороны улицы чекистов по улице Тамбасова преследовали с мигалками. Требовали остановиться. Как только Ветеранов пересекли, пошёл на обгон в итоге лобовое прокомментировали ситуацию свидетели ситуации

Спустя несколько минут после ДТП к месту стали подъезжать наряды ППС.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб