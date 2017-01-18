Все происшествия Петербурга за 31 января: фото и видео

Piter.tv подобрал несколько новостей, в которых рассказывается о происшествиях, случившихся в Петербурге 31 января.

Каждый день в Санкт-Петербурге случаются различные происшествия, которые не перестают удивлять или ужасать читателей Piter.tv. Сегодня, 31 января мы расскажем о том, что произошло в Северной столице за сутки.

1.Ночью в Ленобласти пожарные тушили частный дом. В Красносельском районе Ленинградской области в ночь на 31 января загорелся частный дом. Очевидцы сообщили, что пожар заметили в два часа ночи. Огонь вспыхнул в строении, расположенном в СТН "Волна".

2. Из-за ДТП на севере Петербурга остановились трамваи. Утром на дорогах Петербурга случился коллапс. Как сообщают очевидцы, на перекрестке проспекта Просвещения и проспекте Художников произошла авария. В ДТП никто не пострадал, но движение "рогатого" транспорта по Просвещению было прекращено.

3. В Ленобласти в огне погибли пожилые супруги. Ежедневно в Петербурга случаются трагичные истории, сегодня - не исключение. Во Всеволожском районе Ленинградской области из-за неисправной электроники сгорел частный дом. В доме обнаружили тела погибших.

4. Петербургский "мост глупости" поймал Газель. Серьезным происшествием это сложно назвать, так как слишком частые подобные ситуации вызывают скорее смех, чем сочувствие. В Санкт-Петербурге 31 января произошло традиционное ДТП. Правда на этот раз под "мост глупости" не прошла газель, хотя обычно в такой ситуации оказываются фуры.

5. На Маршала Казакова "БМВ" протаранил восемь припаркованных машин . Утро для жителей улицы Маршала Казакова началось с неприятного сюрприза: неизвестный “шумахер” разбил восемь припаркованных машин во дворе одного из домов. Сообщается, что инцидент произошел в ночное время.

6. На Новочеркасском подростки избили мужчину и отобрали у него телефон и "подорожник". Полиция Красногвардейского района разыскивает пятерых подростков, которые жестоко избили 42-летнего петербуржца. Школьники отобрали у жертвы мобильный телефон, очки, ключи и проездную карточку.

7. В Петербурге автомобиль сбил насмерть бабушку. В Санкт-Петербурге на пешеходном переходе, через проспект Большевиков, напротив магазина "Карусель", автомобиль сбил насмерть бабушку 1942 года рождения.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Piter.tv