В Ленобласти в огне погибли пожилые супруги

Их нашли в сгоревшем доме.

Во Всеволожском районе Ленинградской области из-за неисправной электроники сгорел частный дом. В доме обнаружили тела погибших.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", пожар унес жизни пожилой пары. После того, как спасателям удалось ликвидировать возгорание в доме, расположенном в массиве "Дунай" в садоводстве "Реставратор", на месте происшествия нашли двух погибших хозяев.

В 11:35 пожарные обнаружили на пепелище тела 70-летнего мужчины и 72-летней женщины. Супруги жили в доме вдвоем.

По факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.