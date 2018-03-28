Очевидцы: дом на Коломяжском загорелся из-за кабеля на 12 этаже

Появились подробности возгорания в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Мобильный корреспондент Piter.TV пообщался с жильцами дома № 15, корпус 2 на Коломяжском проспекте. В этом здании 28 марта случился крупный пожар: пламя охватило парадную с 13 по 18 этаж. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная проводка. На данный момент огонь потушен, жильцы размещены во временном жилье.

Очевидцы рассказали сотруднику Piter.TV, что, по их сведениям, все началось из-за кабеля на 12 этаже. У провода, по словам людей, были проблемы с изоляцией. Жильцы только уточнили, что огонь стал быстро распространятся вверх по подъезду.

В это же время к дому подъехал представитель районной администрации. Чиновник отметил, что все жильцы пострадавших от огня квартир размещены во временном жилье. Убежище им предоставила школа, находившаяся неподалеку.

СМИ сообщают первую информацию о пострадавших на пожаре. По данным "Фонтанки", из здания эвакуировали 60 человек. В их числе - один двухмесячный младенец, который был доставлен в ближайшую больницу. Еще несколько взрослых людей пожаловались на плохое самочувствие и отравление угарным газом.

Ранее мы писали, что на Коломяжском горит несколько этажей, люди не могут выйти из квартир.

Видео: Piter.TV