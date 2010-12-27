Жители сгоревшего дома на Коломяжском продолжают бороться с УК: в доме до сих пор нет даже света

28 марта в многоэтажке на Коломяжском проспекте произошел серьезный пожар, после которого люди остались жить, как в походных условиях. Только через две недели в квартиры вернулась вода. С того страшного прошло уже больше месяца. Кажется, за такой период времени можно было устранить последствия происшествия, но УК не торопится.

Люди по сей день живут без света, вынуждены пользоваться грязной водой и дышать гарью. Чтобы проконтролировать работу "Уютного дома" жильцы приняли решение о создании инициативной группы, которой УК откроет доступ ко всем срокам и проектной документации.

Житель дома Евгений Соколовский рассказал, что узнал о пожаре от супруги. Как выяснилось, огонь вспыхнул не на одном этаже, а горел сразу весь дом. В дыму были две парадных. Экстренный службы работали слажено, проезд был оцеплен, велась эвакуация людей. Ребенка Соколовских успела вывести из огня бабушка.

Дым был настолько сильным, что на этажах была нулевая видимость. Люди выходили на ощупь с задержкой дыхания. Они смогли выйти без потерь для жизни, так как за лифтовыми шахтами были отсечения для кладовок и за счет этого, никто не попадал в задымленное помещение. Евгений Соколовский, житель дома

Пожарные успели отрубить электрические кабеля, чтобы пожар не прошел по проводам в квартире. Несколько человек получили отравления.

Роман Чертков рассказал, что все началось с отключения интернета и света. Семья успела покинуть дом самостоятельно. Пожарная сигнализация не сработала.

Соседи с третьего этажа вылезли на козырёк, так как не знали что им делать. Люди на всех этажах выходили на балконы и не знали, что им делать. Пожарная техника могла достать только до 17 этажа. Они не рассчитывали, что будет так высоко. Роман Чертков, житель дома

Чертков рассказал, что охрана дома отказалась вызывать пожарных. "Работник" заявил, что является всего лишь диспетчером и не имеет права сообщать о пожаре.Запасная лестница оказалась без освещения, а из-за этого образовалась толкучка. Люди ломились вниз и сталкивались.

Станислав Шепилов, член инициативной группы дома, рассказал, что управляющая компания не спешит ликвидировать последствия пожара. На этажах постоянно выключается свет. В квартирах из удобств осталась только холодная и горячая вода. Люди не могут приготовить еду и воспользоваться электронными устройствами.

На объекте ведется работа монтажа новой системы электроснабжения, но из-за отсутствия грамотного совмещения работ часть лотков проложены по поверхности, на которой не произведено удаление продуктов горения. Потом придется заново демонтировать лоток и производить очистку Станислав Шепилов, член иницитивной группа дома

Дефекты инженерной шахты затормозили прокладку новых кабелей к верхним этажам. Ремонт шахты произвели тоже "наскоряк". Чтобы предотвратить падения в шахту людей, управляющая компания положила туда куски дерева.

Жильцы пожаловались, что даже поступающая в их квартиры вода странно пахнет и имеет неестественный цвет. Чтобы приготовить пищу, все начали ставить газовые баллоны, что само по себе небезопасно. В подъездах пахнет гарью, а мыть ее никто не хочет. Нанятые УК рабочие красят парадные поверх сгоревшей краски. Частично не работают лифты.

В этом пожаре виновата управляющая компания или все-таки застройщик, который сдал этот дом в эксплуатацию? Я считаю, что полностью виноват застройщик. В нашем доме вся коммуникация, которая есть, практически рушится. Евгений Соколовский житель дома

В квартире Евгения уже не раз приходилось менять трубы. Он убежден, что застройщик применил для строительства дома некачественный материал. По мнению Соколовского, гарантия стояков горячей и холодной воды не может быть 6-7 лет. Сейчас за все грехи застройщика пришлось расплачиваться обыкновенным людям.

Ремонтируется почему-то все с текущего ремонта, за который в квитанциях платим мы. А почему мы должны за это платить? За это должны платить те, кто виновен в том, что куплены плохие трубы, электричество сделано с нарушением правила электроустановок. Евгений Соколовский, житель дома

Собственники квартир всеми силами стараются привлечь внимание к своей проблеме. Они хотят жить в доме со светом, водой, а главное в безопасности. Жильцы мечтают спокойно пользоваться лифтами, не боясь за свои жизни и жизни своих детей.

Результата мы можем достичь всего двумя способами. Либо общением с управляющей компанией, когда нас услышат и смогут давать ответы, чтобы мы моли понимать, что происходит. Либо создавать собственную структуру Станислав Шепилов, член иницитивной группа дома

Напомним, ранее Piter.tv делал собственное расследование о случившемся и о том, что горевший дом на Коломяжском проспекте стал новым "Домом ужасов".