Погорельцы дома на Коломяжском до сих пор не могут попасть к себе в квартиры

Жильцы дома на Коломяжском проспекте, который горел 28 марта, не могут вернуться в свои квартиры. Генеральный директор УК "Уютный дом" игнорирует звонки пострадавших и не приходит на собрания погорельцев.

По состоянию на 3 апреля 2018 года жители выгоревшей парадной в доме № 15/2 на Коломяжском проспекте не могут вернуться в свои дома. В подъезде нет электричества и не работают лифты, а управляющая компания не называет сроки возобновления нормальной жизни дома.

В воскресенье, 1 апреля, погорельцы провели собрание, на котором присутствовала представительница управляющей компании "Уютный дом". Правда, ответить на вопросы жильцов женщина-коммунальщик так и не смогла. Об этом участники собрания рассказали корреспонденту Piter.TV. Они же предоставили нашей редакции видео со стихийного митинга.

Жители проблемного дома уточнили, что собрали заявления для подачи в приемную губернатора, президента, а также в Роспортебназор, следственный комитет и прокуратуру. Пострадавшие сообщают, что генеральный директор управляющей компании "Уютный дом", которая его обслуживает, на собрании не появилась, а на телефонные звонки не отвечает. Они не получили ни одного развернутого ответа с дня пожара 28 марта.

После ЧП у жильцов возникло много вопросов к управляющей компании. Например, почему в день пожара не сработала пожарная сигнализация в парадной № 10, а также, почему представитель охраны от УК отказался вызывать МЧС.

Когда повалил дым, я спряталась с ребенком на балконе и позвонила мужу. Он сейчас в другом регионе. Муж позвонил в УК на охрану, попросил вызвать пожарных. И охранник отказался. Сказал, что не будет. Кто может объяснить это поведение? Я все это донесу до следственного комитета! жительница дома № 15 к.2 на Коломяжском проспекте

Сам охранник 29 марта объяснил людям ситуацию со своим бездействием тем, что "он тут не главный". Также людей интересует, каковы результаты экспертизы после пожара, когда будет свет в квартирах, почему в доме была установлена настолько некачественная, пожароопасная электропроводка, и когда она будет заменена в других парадных.

В общении с Piter.TV погорельцы также отметили, что в пострадавших парадных не работают лифты, а коммунальщики до сих пор не подняли тему их ремонра и замены.

Если бы пожар произошел ночью, то жильцы дома просто бы угорели во сне с такой скоростью распространения огня, угарного газа и отсутствием оповещения. 25 этажей, 6 квартир на площадке. Пострадавшая при пожаре в доме №15/2 на Коломяжском проспекте

В редакцию Piter.tv прислали фотографии, на которых запечатлен дом в настоящее время.

Отметим, что жильцы не опускают руки и борются за свои права. Следующее собрание состоится также во дворе дома 08.04.2018 в 12.00. Ожидается, что на этот раз ген директор КУ "Уютный дом" Мартыновская О.А. придет. Однако звонки Piter.TV в офис "Уютного дома" на этот счет проигнорировали: никто просто не взял трубку.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на Кондратьевском проспекте произошел 28 апреля В настоящее время люди живут без света, в парадной не работают лифты.

Ранее мы писали, что спасатели показали очаг пожара на Коломяжском и назвали возможную причину ЧП.

Видео, фото: YouTube - Тамара А,