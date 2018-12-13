В Петербурге подожгли машину директора управляющей компании

Неизвестный в черной маске попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Полиция Невского района разыскивает человека, который поджег автомобиль директора управляющей компании "Уютный дом". Неизвестного в черной маске зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Машина загорелась около половины четвертого утра 6 мая возле дома №17 на Русановской улице. На записи видно человека, который подошел к авто и что-то в него бросил. В итоге у ТагАза сгорел мотор и передние колеса. Стоимость ущерба владелец оценил в сто тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Поджигателя ищут.

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Фото: Piter.TV