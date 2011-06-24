Погорельцы из Ленобласти считают, что пожар устроили кредиторы экс-владельца дома

Погорельцы были уверены, что экс-владелец решил проблему с долгами, продав дом.

Пострадавшая от пожара семья в Ленобласти предполагает, что пожег могли устроить люди, которым остался должен предыдущий владелец дома. О этой проблемы нынешник владельцы узнали только после того, как оформили дом в ипотеку. Об этом 18 марта сообщают "Невские новости".

Погорельцы были уверены, что экс-владелец решил проблему с долгами, продав дом. Предположительно, злоумышленники пытались поджечь машины, однако огонь перекинулся на деревянную постройку. Как рассказала пострадавшая Марина Ветух, из-за путаницы с адресом пожарные ехали долго. Тушение огня заняло около четырех часов, в пожаре погибла кошка.

Женщина добавила, что дом был единственным жильем, на время инцидента их приютили соседи. В результате пожара испорчены все личные вещи, в том числе двухлетней дочери потерпевших.

Ранее комтранс заявил о задержке поставки запчастей для автобусов. Многие из них укомплектованы китайскими двигателями Weichai.

Фото: Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское