Комтранс заявил о задержке поставки запчастей для автобусов

Многие из них укомплектованы китайскими двигателями Weichai..

Из-за санкций петербургские автобусы могут остаться без импортных комплектующих. Кроме роста стоимости запчастей, ожидаются задержки их доставки. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Новые автобусы представлены белорусскими и отечественными брендами. Однако многие из них укомплектованы китайскими двигателями Weichai. При этом в Смольном отметили, что задержки в поставке запчастей не отразятся на транспортной реформе, которая стартует в городе 1 апреля.

Уже 1 апреля на линии выйдет первая партия новых автобусов. Использовать будут более 900 белорусских автобусов, около 250 ЛиАЗов, почти 1,5 тысячи "Волгобасов".

Ранее стало известно, что билеты на общественный транспорт в Петербурге планируют продавать в магазинах.

Фото: Piter.tv (архив)