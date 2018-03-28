Видео: спасатели показали очаг пожара на Коломяжском и назвали возможную причину ЧП

Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео эпицентра пожара в жилом доме на Коломяжском проспекте.

Мобильный корреспондент Piter.TV при помощи сотрудников МЧС снял один из главных очагов пожара в высотке на Коломяжском проспекте. Пожарные также рассказали гражданскому репортеру о возможных причинах ЧП.

Спасатели подвели оператора к одному из энергетических стояков на уровне 12-13 этажа. Щиток полностью выгорел, по словам спасателей, это произошло из-за плохого качества кабеля.

На этом стояке возникли проблемы. Так на всех этажах выше. Все стояки выгорели, мы даже не знаем, с какого этажа точно пошло. Надо было устанавливать огнезащитный кабель, а тут, наверное, сэкономили. Собеседник Piter.TV

На уникальных кадрах мы видим крупный металлический щиток с обгорелыми останками кабелей и проводов. Все покрыто черной сажей, от энергетической инфраструктуры подъезда практически ничего не осталось. Похожая картина наблюдается на всех этажах парадной.

В общении с мобильным репортером очевидцы отметили, что, скорее всего, где-то по цепочке кабеля произошло короткое замыкание. Огонь начал распространяться выше и захватил все пространство с 12 по 18 этаж. Сейчас в подъезде стоит сильный запах гари, не до конца прошло задымление. Мобильный корреспондент Piter.TV отмечает, что проживание на территории дома в ближайшие часы будет невозможно.

Видео: Piter.TV