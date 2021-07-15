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Кабмин намерен ускорить получение справок для пострадавших от пожаров

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Эта мера позволит ускорить получение страховых и других выплат погорельцами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует расширить полномочия МЧС по выдаче справок пострадавшим в результате пожаров. Об этом он сказал в ходе заседания кабинета министров. 

По словам Мишустина, данная мера позволит ускорить получение страховых и других выплат погорельцами.

Чем быстрее они получат такие документы, тем проще гражданам будет восстановить свои права, оформить социальные и страховые выплаты и другие компенсации. Расширение полномочий МЧС позволит ускорить оказание помощи пострадавшим.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что на локализацию лесного пожара, начавшегося 14 июля вечером в Сосновом Бору в Ленобласти, понадобится два-три дня. Вечером того же дня начала тлеть торфяная подложка на площади около двух тысяч квадратных метров. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стала длительная аномальная жара.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: михаил мишустин, мчс, погорельцы, пожар
Категории: Новости России, Лента новостей,

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