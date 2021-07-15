Кабмин выделит на развитие транспортной системы свыше 53 млрд рублей

Более 40 млрд рублей пойдут на опережающее строительство скоростной магистрали М-12.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабинет министров дополнительно выделит на проекты по развитию транспортной инфраструктуры более 53 миллиардов рублей. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства РФ.

О необходимости создать мощную опорную сеть дорог по всей стране президент заявил, открывая участок Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что 40 миллиардов из этих средств предназначены для опережающего строительства скоростной магистрали "Москва – Нижний Новгород – Казань". По словам Мишустина, данная автомобильная дорога станет частью транспортного коридора между европейской частью РФ и КНР.

Ранее президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги. Он выступил с предложением наделить "Автодор" правом освоения прилегающих к строящимся дорогам территорий.

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