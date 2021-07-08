Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Строительство дороги началось в 2014 году.

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом сообщает ТАСС.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Его планировали завершить в 2019-м, однако сроки несколько раз переносили. Путин дал команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления дороги. Он также выступил с предложением наделить "Автодор" правом освоения прилегающих к строящимся дорогам территорий.

Ранее Путин назвал доброе сердце залогом серьезных достижений в жизни.

Видео: kremlin.ru