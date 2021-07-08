Президент оценил музыкальность девочки из Приморского края на "Большой перемене".

Российский президент Владимир Путин назвал доброе сердце залогом серьезных достижений в жизни. Такое заявление политик сделал во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена". Он обратился к участнице видеоконференции из Приморского края Маше. Глава государства уверен, что только делая и излучая добро можно добиться многого.

Очень важно, чтобы человек рос и в своем окружении излучал добро, делал добро, помогал другим людям. Ты и сама от этого становишься добрее и лучше и оказываешь благотворное влияние на всех твоих друзей и всех твоих знакомых. Владимир Путин, президент РФ

Ребенок сообщила президенту, что занимается игрой на фортепиано с шести лет, а ее любимая композиция - "На волнах" Ольги Геталовой. Она знает его наизусть и может сыграть без нот. Путин стал расспрашивать девочку о музыкальных предпочтениях. Он уточнил, что любящий музыку человек имеет доброе сердце и тонкую душевную организацию.

Путин отметил важность создания учебных онлайн-курсов в период пандемии.

Видео: kremlin.ru