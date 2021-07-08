Президент оценил проект школьницы из Свердловской области для "Большой перемены".

Российский президент Владимир Путин отметил важность создания учебных онлайн-курсов в период пандемии. Об этом политик сообщил финалистам конкурса "Большая перемена". Он оценил проект 13-летней девочки Маши из Свердловской области, которая создала курсы по математике и истории, а также придумала мастер-классы по технологии.

То, что тебе удается создать вот такие, так скажем, учебные пособия, да еще привлечь опытных педагогов - это очень здорово. Не все школы у нас работали даже в условиях пандемии, и то, что вот такие пособия создаются и ими кто-то может воспользоваться, - это здорово, это имеет практическое значение, поэтому я тебя хочу за это поблагодарить. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства оценил важность привлечения школьников к различным научным областям. При этом девочка подчеркнула, что использовала в методичках только достоверные источники информации: научную литературу, статьи авторитетных ученых и публикации работников вузов.

Путин подбодрил школьника, который не смог сдержать слез от волнения в эфире с президентом.

Видео: kremlin.ru