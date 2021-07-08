Путин подбодрил школьника, который не смог сдержать слез от волнения в эфире с президентом

Школьник не смог сдержать эмоций во время общения с президентом.

Российский президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена" поддержал 11-летнего участника по имени Даниил. Мальчик не смог сдержать эмоций от волнения. На глаза ребенка появились слезы. Он запнулся после того, как рассказал о поддержке своей семьи во время работы над проектом.

Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо. Владимир Путин, президент РФ

После этого школьник продолжил рассказ о проекте, который получил название "Школа аристократа". В данном учреждении дети должны будут учиться раздельно по половому признаку. Они смогут встречаться друг с другом только в коридорах, во время общих занятий или в столовой. По мнению Даниила, такое обучение позволит девочкам стать милее, а в мальчиках - воспитать дух.

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Видео: kremlin.ru