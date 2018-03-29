В горевший дом на Коломяжском проспекте вернут электричество лишь через 2 недели

Погорельцам многоквартирного дома придется ждать тепло, свет и воду не менее двух недель.

В редакцию Piter.tv поступило сообщения от жителя горевшего дома №15/2 на Коломяжском проспекте. Пострадавший, ссылаясь на управляющую компанию сообщает о том, что в квартиры вернут электричество лишь через две недели.

По информации от управляющей компании на 15.30 29.03.18 - света не будет минимум две недели. Воду тоже опять отключили. У меня там квартира на 23 этаже - даже вскрытые квартиры до сих пор в порядок не привели, полицейский стоит охраняет. Почему сигнализация не сработала - до сих пор тоже никто не ответил. Житель дома на Коломяжском проспекте

Корреспонденту Piter.tv не удалось дозвониться в офис Управляющей Компании для подтверждения информации. Также неизвестно, можно ли жителям дома въезжать в свои квартиры.

Напомним, 29 марта в ГУ МЧС сообщили, что возгорание дома 15/2 произошло из-за электрического щитка. Огонь быстро распространился по всему подъезду и охватил сразу несколько этажей.

Ранее мы сообщали о том, что глава Приморского района пообщался с погорельцами с Коломяжского проспекта.

Фото: Piter.tv