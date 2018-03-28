Глава Приморского района пообщался с погорельцами с Коломяжского проспекта

Глава района сообщил о двух адресах временного размещения для пострадавших при пожаре на Коломяжском.

Глава администрации Приморского района Николай Цед встретился с погорельцами из дома на Коломяжском проспекте и рассказал, что им предлагают сделать после пожара.

28 марта на Коломяжском проспекте в районе трёх часов дня загорялся жилой дом. Сразу после пожара к пострадавшим приехал глава администрации и сообщил, что в таком случае рекомендуется делать и какие два адреса для временного размещения предлагает администрация.

Богатырский проспект, 7/4 - гимназия №52 - пункт временного размещения, там можно спокойно переночевать, питание я там организую, постельные принадлежности будут. Также есть Коломяжский проспект, 12, здесь рядом "маневренный фонд". У нас там 50 койко-мест, при желании можно будет находиться сколько угодно, горячая и холодная вода есть, возможность приготовить пищу есть, постельные принадлежности есть. Всё есть. Заявляет Николая Цед

На момент пожара, на месте работали сотрудники, которые записывали всех, у кого была необходимость разместиться во временном пункте проживания. Жильцам обещали "всё рассказать, показать, и что их будут сопровождать".

Также глава района сказал несколько слов о том, какие работы планируют выполнить в ближайщее время, чтобы устранить последствия пожара. Уточнив, что были даны указания работать в ночь на 29 марта, чтобы справиться с проблемой как можно быстрее.

По дому - сейчас работает группа инженеров, которые выявляют количество поврежденного кабеля, сколько метров надо поменять. Если сегодня не успеют это быстро сделать - закупить материал, то мы будем работать в ночь. Я отдал указания, чтобы наши все сотрудники работали в ночь, если успеем до ночи закупить материалы, чтобы проводить все эти работы. Заключает глава Приморского района

Видео: Piter.TV