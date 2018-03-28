Пожар на Коломяжском: дыма больше нет

Жители дома могут остаться без света.

Огнеборцы присвоили пожару на Коломяжском проспекте второй уровень сложности из-за опасности распространения огня. Около дома развернулась настоящая спасательная операция. Корреспондент Piter.tv сообщает, что дым больше не идет.

Жителей верхних этажей спасатели эвакуировали на пожарных лестницах. В доме по прежнему остаются люди, которые просят о помощи. В ГУ МЧС подтвердили, что возгорание произошло из-за электрического щитка. Огонь быстро распространился по всему подъезду.

Для эвакуированных граждан специально предоставили два автобуса, в которых можно погреться, пока службы ликвидируют ЧП. На данный момент идет проверка всех этажей, после которой жители с 1 по 9 смогут вернуться в свои квартиры. По последней информации электричества и воды в доме не будет некоторое время.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Коломяжском горят несколько этажей, люди не могут выйти из квартир.

Видео: Pitet.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург