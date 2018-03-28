Видео: на Коломяжском горит несколько этажей, люди не могут выйти из квартир

В подъезде горят щитки.

Мобильный корреспондент Piter.tv сообщает, что на Коломяжскую 15 корпус 2 прибыло девять пожарных машин.

Как стало известно, загорелась не крыша, а лестничный пролет. По информации пользователей соцсетей загорелись щитки в подъезде на нескольких этажах. Жители дома добавили, что утром у них отключали свет. По предварительной версии, проблемы с проводкой могли стать причиной пожара.

Пользователи соцсетей сообщают, что люди не могут выйти из своих квартир на улицу, так как весь подъезд в дыму. Они зову на помощь спасателей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге горит крупный автосалон "Рольф".

Видео: Piter.tv

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург