Горевший дом на Коломяжском проспекте стал новым "Домом ужасов"

Ни для кого не секрет, что в Петербурге, как и в других городах России, можно встретить жилое здание, неприемлемое для жизни. Но что делать, когда собственный дом превращается в персональный ад - будем выяснять в нашей новой рубрике "Дом ужасов". На этот раз героем нашей рубрики стал недавно горевший дом на Коломяжском проспекте.

С момента пожара прошло уже почти две недели, а борьба жителей с управляющей компанией, кажется, только начинается. Многие собственники до сих пор не могут попасть в квартиры, лифты все еще не работают, света нет, а ликвидировать гарь, кажется, в срочном порядке никто пока не спешит. Мы пообщались с жителями дома и смогли лично оценить состояние парадной на данный момент.

Мы вот так все в грязи, вымываем эту гарь, текстиль можно просто весь сразу собрать и выбросить. Ничего ремонту не подлежит! Все этажи выглядят одинаково, и 4 этаж и 23 – все в гари, все черное. На данный момент я не живу здесь, потому что без лифта подниматься на 23 тяжеловато. Плюс еще открыты все двери на улицу, потому что там еще очень пахнет. Все в копоти. Пока только своими силами кто-то что-то смог отмыть. У меня, например, на лестничной клетке этаж мыл сосед, не какая-то там служба специальная, а сосед. Тамара, собственница квартиры на 23 этаже

Напомним, что как известно на данный момент, пожар начался в щитке, и за пол часа по электропроводам прогорели все этажи. На данный момент виновные в случившемся не определены, но у собственников на этот счет есть свои мысли:

Пожар начался в щитке, он случился после того, как у нас в парадной поработало Ленэнерго. Они что-то сделали со щитками и ушли, а через пару часов начался пожар. Точно не знаю на каком этаж, говорят, что на 18. Виновный до сих пор не определен, ждем заключения МЧС. У УК застрахована ответственность, если УК признают виновной - то тогда расходы покроет их страховая, если их не признают виновными - то получается пожар произошел на общедомовой территории, принадлежащей собственникам, и в таком случае - это проблемы собственников. УК прогарантировала, что с собственников не будет взято в счет ремонта нисколько, УК имеет на случай форс мажора подушку безопасности - денежные средства на обслуживание дома + доходы и рекламы и тд. И будет производить ремонт своими силами. Тамара, собственница квартиры на 23 этаже

В субботу, 7 апреля, жители дома наконец-то встретились со своей управляющей компанией, чтобы выяснить, когда и как будут устранятся последствия пожара в их доме.

Одним из главных вопросов, заданных гендиректору "Уютного дома" стала неизвестная клининговая компания, борющаяся с гарью в парадной сомнительными по мнению жителей способами.

Нам обещали, что до 6 числа будет проведена уборка клиринговой компанией. Разведение грязи дешевым средством двумя узбеками, это уборка клининговой кампании? Тут веники, тряпки и жидкость какая-то дешевая в канистрах для мытья полов.

"Уютный дом" заверил собственников, что первоначально речь действительно шла об услугах 3 крупных клининговых компаний, и у них действительно существует специальная методика "сухой туман" для чистки копоти. Но делается она в полностью закрытом герметичном помещении, поэтому, пока не будет прочищена шахта с проводами - смысла в такой уборке нет. А когда эти шахты прочистят - неизвестно. А вот что за клининговая фирма все таки взялась сейчас за чистку парадной - осталось без ответа.

На данный момент УК активно окрашивает потолки, что еще больше тревожит жильцов. Ведь после пожара все стены нужно очищать от краски и заново штукатурить. Если краску просто нанести сверху, то запах гари останется в парадной навсегда.

В любом сучае, понятно одно: явно не так должна выглядеть ликвидация последствий пожара. Поэтому, одна из жительниц решила помочь "Уютному дому" разобраться с клининговой компанией. И вот, что из этого вышло:

Еще одна волнующая собственников тема – работа службы безопасности.

Не было охраны, вам подписи собрать? Почему охранников всего 2 человека в сутки на такой большой корпус, мы тратим такие большие деньги на охрану? А когда мы обращаемся к охранникам в чрезвычайной ситуации, он говорит, что он не охранник, а диспетчер, и что делать что-то не имеет права? Это что такое?

Гендиректор охраны прокомментировал вопросы жильцов, обьяснив ситуацию регламентом. Оказывается, все дело в том, что количество охранников на объекте устанавливает заказчик, а то есть - управляющая компания. А тот, кто назвался диспетчером, был скорее всего просто растерявшимся стажером.

Сейчас практически все жители съехали из своих квартир. Кто-то вынужден жить в отелях, кого-то приютили друзья. Компенсировать проживание на время ремонта дома жильцам никто не собирается. А что было бы, если собственникам кроме имеющихся квартир больше некуда было бы пойти?

Как известно, света в парадной не будет еще месяц. Специалисты готовят новый проект электроснабжения двух парадных, в него необходимо вносить изменения по уже новым правилам. И все это задерживается на неопределенный срок из-за того, что до сих пор нет решения о причинах возгорания электрощитов. А эти сведения необходимы для устранения ошибок в проекте. В этой неясности жителям стабильно приходят только квитки за кварплату.

Обещают, что лифты заработают до конца этой недели. Но как обьясняют жители, для запуска лифтов нужна установка противопожарной безопасности, а она должна быть согласована перед монтажом.

Чтобы проконтролировать работу "Уютного дома" жильцы приняли решение о создании инициативной группы, которой УК откроет доступ ко всем срокам и проектной документации.

Директор управляющей компании Ольга Мартыновская на общем собрании жильцов в здании жилищного агентства Приморского района в итоге произносит: "Не я поджигала ваш дом!", тем самым, призываюя собственнико набраться терпения, потому что лично она делает все возможное по ликвидации ущерба пожара.

А вот некоторые жильцы уже все же стали поговоривать о смене управляющей компании:

Видео: Piter.TV

Валерия Петрова, Александр Манков, Герман Ланк