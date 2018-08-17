В доме на Херсонской улице собаки десять дней провели в квартире с мертвой хозяйкой

Канал Piter.TV продолжает следить за "домами Ужасов" Северной столицы. В доме на Херсонской улице нашли труп пожилой женщины. При жизни она держала в квартире четырех огромных собак, которых никогда не выгуливала.

В одном из домов на Херсонской улице жильцы начали замечать, что на лестничной клетке появилось огромное количество мух. Надоедливые насекомые часто залетали в квартиры и мешали людям. Кроме того, в подъезде стоял неприятный запах. "Как - будто в квартире кто-то умер", - жаловались жители. В целом, все как в песне группы "Чайф": "В твоем парадном темно, резкий запах бьет в нос…".

Двор дома на Херсонской улице.

Одна из жительниц дома предположила, что причина массового появления насекомых в доме - это запущенная квартира на третьем этаже. Там жила одинокая пожилая петербурженка вместе с большими собаками, которых она практически никогда не выгуливала. Животные постоянно находились в тесной однокомнатной квартире и не видели никого, кроме своей хозяйки. По словам соседей, хозяйка плохо передвигалась и сама редко выходила из дома. Жильцы дома решили поговорить с соседкой. Они пытались объяснить женщине, что беспорядок в ее квартире мешает всему дому. Но любительница животных отреагировала довольно агрессивно: выгнала из квартиры домоуправа, пришедшего к ней, и обругала матерными словами.

Балкон квартиры, где проживала владелица собак.

Утверждала, что у нее в квартире все в порядке. И она никого не пустит. Вообще никого! Даже дезинфекторов. Договорились с ней, что я куплю 5 флаконов дихлофоса, и она сама обрызгает им свой балкон. Я настаивала на ее квартире, но она утверждает, что в этом нет необходимости. Говорит, мухи летят с чердака, а вони она не чувствует на своем этаже. Хотя это просто что-то нереальное. Как будто кто-то умер. Лилия Б., жительница дома на Херсонской улице.

Мухи в доме на Херсонской улице продолжали появляться. Жильцы временно забыли о соседке, ведь в доме обнаружились другие проблемы, которые также могли спровоцировать появление насекомых. Например, на чердаке дома была обнаружена свалка. Жильцы обращались за помощь даже на сайт Кремля, писали жалобы в местные инстанции и на время забыли о странноватой женщине с собаками.

Через несколько недель соседка напомнила о себе снова: 7 августа она затопила три нижние квартиры. К жильцам приехали аварийные службы и выключили воду во всем доме. Жильцы пытались связаться с женщиной, но она будто пропала из квартиры: не откликалась на телефонные звонки, на стук в дверь и не включала свет по вечерам. За закрытой дверью лишь раздавался громкий собачий лай. Некоторые соседи признавались, что слышали за стенкой, как кто-то ходит по квартире и даже тихо разговаривает. Мы вызвали МЧС, полицию, участкового и управляющую организацию. Они не вскрыли квартиру, сказали - нет оснований. Пока не будет трупного запаха. Но она уже там без света и воды с собаками!!! Может, она там невменяемая ходит и ничего не понимает. Невменяемый человек может и газ включить, и утюг оставить, и пожар устроить, голодные собаки могут провода сгрызть. Лилия Б., жительница дома на Херсонской улице.

Спустя 9 дней квартиру все-таки удалось открыть. Сотрудники МЧС и полиции боялись заходить внутрь жилища: измученные и голодные собаки могли наброситься на них в любой момент. Кинологи, которых пригласили местные жители, сообщили, что не могут усыпить домашних животных, у которых есть хозяин. Через день сотрудники МЧС приехали к дому с ветеринарами все - таки вошли внутрь жилища. За ними последовали местные жители, перед глазами которых открылась страшная картина: в квартире лежал разлагающийся труп хозяйки. Животные уже не были агрессивными – они просто устали сидеть в душной квартире без еды и движения.

Оказалось, собаки принадлежат к редкой породе – шнауцер. Жильцы дома обратились в Фонд защиты шнауцеров и за животными приехали специалисты, которые забрали их под свой контроль.

Автор: Александра Мелих

Фото: местные жители дома на Херсонской улице.