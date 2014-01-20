Красноярец ножом ударил стаффордширского терьера, а после усыпил пса в клинике

Мужчина сообщил, что раскаялся в своем поступке.

Житель Железнодорожного района города Красноярска ножом ударил стаффордширского терьера, а после усыпил пса в клинике. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. Известно, что теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела ро статье за жестокое обращение с животным.

Известно, что в феврале в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что житель дома по улице Железнодорожников причинил смертельные травмы своей собаке. Оперативники уточнили, что мужчина 2001 года рождения решил избавиться от домашнего питомца. Он перерезал собаке горло, но терьер остался жив. Далее подозреваемый направился вместе с животным к ветеринару, чтобы тот усыпил пса. Правоохранители в клинике труп животного и направили его на лабораторную экспертизу. На основании выводов эксперта дознавателями принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. пресс-служба МВД РФ по региону

Теперь красноярца могут лишить свобоны на срок до трех лет.

В МВД рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных.

Фото и видео: Telegram / МВД 24

