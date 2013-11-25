В МВД рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных

В ведомстве рекомендуют связаться с банком, чтобы провести проверку.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ рассказали, что делать при поступлении на счет денег от неизвестных. Отмечается, что поступление таких денежных средств может быть как простой ошибок, так и способом мошенничества.

По рекомендациям ведомства, в подобных ситуациях необходимо убедиться в том, что деньги были зачислены на счет получателя, а также связаться с банком, чтобы провести проверку. Кроме того, в УБК заявили, что не стоит тратить полученные деньги до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества под видом розыгрышей подарков в интернете.

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