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В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом розыгрышей подарков в интернете
Сегодня, 8:46
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В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом розыгрышей подарков в интернете

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Признаком мошенничества является требование оплатить комиссию якобы для получения выигрыша.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали о схеме мошенничества под видом розыгрышей подарков в интернете.

Согласно опубликованным материалам, мошенники используют популярные среди блогеров розыгрышы подарков, чтобы обманывать людей и похищать у них деньги. Признаком мошенничества является требование оплатить комиссию якобы для получения выигрыша через непроверенные ссылки.

Ранее мы сообщали, что МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости.

Фото: pxhere.com

Теги: мвд россии, мошенничество, розыгрыш призов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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