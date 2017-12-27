Ночью в Ленобласти пожарные тушили частный дом

Огонь вспыхнул по всех площади постройки.

В Красносельском районе Ленинградской области в ночь на 31 января загорелся частный дом. Очевидцы сообщили, что пожар заметили в два часа ночи. Огонь вспыхнул в строении, расположенном в СТН "Волна".

По информации МЧС, звонок по номеру "01"поступил в 03:24 утра. Как оказалось загорелся одноэтажный дом с мансардой, размером 10 на 10 метров. Спасатели смогли ликвидировать возгорание только к шести утра с помощью трех машин и 12 человек личного состава.

Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших не сообщалось.

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