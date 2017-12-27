Из-за ДТП на севере Петербурга остановились трамваи

На перекрестке на разъехались газель и трамвай.

Утром 30 января пассажиры трамвая, ехавшего по проспекту Просвещения, вынуждены были пересесть на другой транспорт, так как в трамвай врезалась газель.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на перекрестке проспекта Просвещения и проспекте Художников. В ДТП никто не пострадал, но на данный момент движение "рогатого" транспорта по Просвещению не осуществляется.

Участники дорожного происшествия дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург