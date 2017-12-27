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На Маршала Казакова "БМВ" протаранил восемь припаркованных машин
Сегодня, 13:22
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lesjasap
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На Маршала Казакова "БМВ" протаранил восемь припаркованных машин

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Водитель не справился с управлением и разбил восемь автомобилей.

Утро для жителей улицы Маршала Казакова началось с неприятного сюрприза: неизвестный “шумахер” разбил восемь припаркованных машин во дворе одного из домов. Сообщается, что инцидент произошел в ночное время.
 
 
По предварительным сведениям, шофер не справился с управлением из-за скользкой дороги. На повороте машину занесло и он врезался в иномарки. От неумелого вождения пострадали только транспортные средства. Информации о человеческих жертвах нет. 
 
 
Известно, что автомобилист-виновник ДТП ехал на “БМВ”. Местные жители рассказали, что одному из владельцев машин не везет регулярно: за две недели его “ласточку” на данном участке разбивают уже второй раз.
 
 
Напомним, что вчера "БМВ" разлетелся напополам при ударе о дорожный столб. 
 
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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Теги: авария , бмв , гололедица , дтп , скользкая дорога , улица маршала казакова
Категории: Новости СПб ДТП

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