На Маршала Казакова "БМВ" протаранил восемь припаркованных машин

Водитель не справился с управлением и разбил восемь автомобилей.

Утро для жителей улицы Маршала Казакова началось с неприятного сюрприза: неизвестный “шумахер” разбил восемь припаркованных машин во дворе одного из домов. Сообщается, что инцидент произошел в ночное время.

По предварительным сведениям, шофер не справился с управлением из-за скользкой дороги. На повороте машину занесло и он врезался в иномарки. От неумелого вождения пострадали только транспортные средства. Информации о человеческих жертвах нет.

Известно, что автомобилист-виновник ДТП ехал на “БМВ”. Местные жители рассказали, что одному из владельцев машин не везет регулярно: за две недели его “ласточку” на данном участке разбивают уже второй раз.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб