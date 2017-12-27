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На Новочеркасском подростки избили мужчину и отобрали у него телефон и "подорожник"
Сегодня, 14:01
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lesjasap
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На Новочеркасском подростки избили мужчину и отобрали у него телефон и "подорожник"

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В Красногвардейском районе пятеро школьников напали на петербуржца из-за личных вещей.

Полиция Красногвардейского района разыскивает пятерых подростков, которые жестоко избили 42-летнего петербуржца. Школьники отобрали у жертвы мобильный телефон, очки, ключи и проездную карточку. 
 
Отметим, что в результате нападения мужчину пришлось госпитализировать в Александровскую больницу. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января у дома номер 24 по Новочеркасскому проспекту. 
 
По полученным сведениям, преступникам от 15 до 17 лет. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники.
 
Ранее мы писали, что за нападение на подчиненного осудили офицера.
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Теги: александровская больница , избиение , красногвардейский район , мобильник , нападение , новочеркасский проспект
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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