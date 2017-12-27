На Новочеркасском подростки избили мужчину и отобрали у него телефон и "подорожник"

В Красногвардейском районе пятеро школьников напали на петербуржца из-за личных вещей.

Полиция Красногвардейского района разыскивает пятерых подростков, которые жестоко избили 42-летнего петербуржца. Школьники отобрали у жертвы мобильный телефон, очки, ключи и проездную карточку.

Отметим, что в результате нападения мужчину пришлось госпитализировать в Александровскую больницу. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 января у дома номер 24 по Новочеркасскому проспекту.

По полученным сведениям, преступникам от 15 до 17 лет. В настоящее время правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники.