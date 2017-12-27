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В Петербурге старший лейтенант получил условный срок за избиение подчиненного
Вчера, 16:52
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lesjasap
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В Петербурге старший лейтенант получил условный срок за избиение подчиненного

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В гарнизонном военном суде признали вину офицера, напавшего на младшего сержанта.

В гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга вынесли вердикт старшему лейтенанту Казиму Балгишиеву. Мужчину обвинили в избиении младшего сержанта. 
 
В ходе заседания была признана вина офицера. Его приговорили к уголовному сроку на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов по региону. 
 
Выяснилось, что командир взвода Балгишиев с кулаками напал на подчиненного. Причиной агрессии старшего по званию стало опоздание сержанта, который не явился вовремя в часть. В результате избиения пострадавший получил тупую травму головы, сотрясение мозга и перелом носа. 
 
Обвиняемый признал вину. Кроме условного и испытательного срока у него отняли право занимать должности, функционально  связанные с властью на срок три года.
 
Напомним, что сегодня Московский районный суд вернул в Прокуратуру города дело относительно экс-руководителей "Ленэнерго".
Теги: гарнизонный военный суд , младший сержант , офицер , старший лейтенант , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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