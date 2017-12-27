В Петербурге старший лейтенант получил условный срок за избиение подчиненного

В гарнизонном военном суде признали вину офицера, напавшего на младшего сержанта.

В гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга вынесли вердикт старшему лейтенанту Казиму Балгишиеву. Мужчину обвинили в избиении младшего сержанта.

В ходе заседания была признана вина офицера. Его приговорили к уголовному сроку на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов по региону.

Выяснилось, что командир взвода Балгишиев с кулаками напал на подчиненного. Причиной агрессии старшего по званию стало опоздание сержанта, который не явился вовремя в часть. В результате избиения пострадавший получил тупую травму головы, сотрясение мозга и перелом носа.

Обвиняемый признал вину. Кроме условного и испытательного срока у него отняли право занимать должности, функционально связанные с властью на срок три года.