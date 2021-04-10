В Петербурге после рейда полиции на воинский учет поставили 20 человек

Поставленные на воинский учет мигранты получили гражданство РФ недавно.

В Петербурге и Ленобласти полиция провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции. Проверке подвергались региональные производства, пользующиеся услугами организаторов незаконной миграции под прикрытием аутстаффинга*. Помимо полиции в обысках участвовал военный следственный отдел по гарнизону города.

Все указанные организации – крупные предприятия с многомиллионным оборотом, являлись клиентами группы компаний, владельцы которой под видом оказания консультационных услуг в сфере миграции и аутстаффинга, аренды рабочей силы, организовали канал нелегальной миграции. Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

Так, в результате проверки на воинский учет поставлены 20 человек, пишет "Фонтанка" 5 декабря.

Поставленные на воинский учет мигранты получили гражданство РФ недавно. Пройдет медкомиссия, после которой те, кто подходят по возрасту и здоровью, будут направлены в Вооруженные силы РФ.

*Аутстаффинг – способ организации работы с разными сотрудниками, при котором агентство-аутстаффер оформляет специалистов к себе в штат, числящихся де-юре у него, а по факту работают на заказчика – работодателя (прим. ред).

Ранее мы рассказывали о том, что около "Лахты" мигранты устроили схватку.

Фото: Piter.TV